La Falda invita a "Pintar Memorias 2026"

La Falda. El próximo sábado 21 de marzo desde las 17.30 hs, se llevará a cabo una actividad en el Museo Ambato de La Falda denominada "Pintar Memorias 2026", a 50 años del golpe cívico-militar

El amplio programa difundido comenzará a las 17.30 hs con una charla denominada "Memorias que confluyen". La misma será un diálogo entre el genocidio indígena y el terrorismo de Estado coordinado por la docente e investigadora Fernanda Libro.

Resto del programa



-18.15 h Visita guiada por las salas del Museo

-19 h Presentación del documental "Tiempos circulares" con la presencia de director Andrés Dunayevich y Ramiro Fresneda uno de sus protagonistas. Además, el Dr. Ramiro Fresneda es abogado de DDHH, representante de las familias querellantes en causa enterramientos clandestinos en CCD La Perla.

El Museo Ambato está ubicado en Cuesta del Lago 1469, La Falda.

