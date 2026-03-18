Nunca Más: jóvenes convocan a una jornada por la memoria

Anisacate. Organizaciones del Valle de Paravachasca convocaron a una jornada de encuentro y reflexión por la memoria que se realizará el sábado 21 de marzo en la Fundación Unidos x Anisacate (Colectora 2010), entre las 10.30 y las 15, en la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La iniciativa es impulsada por la Radio local Paravachasca, jóvenes de la comunidad y el Archivo Histórico de la Memoria, con el objetivo de abrir un espacio de debate sobre el significado actual del Nunca Más y la construcción de memoria colectiva.

En ese marco, Joaquín Rodríguez, integrante de la radio y uno de los organizadores, en diálogo con Siempre Radio, sostuvo que la convocatoria surge “desde la juventud” ante lo que definió como un contexto adverso en materia de derechos humanos. “Vemos que estos días está complicado el tema de la memoria, con un gobierno que va en contra de la memoria y a favor del olvido”, afirmó.

El joven, de 19 años, remarcó la necesidad de generar instancias de discusión: “Nos vemos en la necesidad de juntarnos como comunidad a hablar de por qué es importante la memoria, sobre todo en la juventud”.

Durante la jornada se desarrollará una radio abierta, un conversatorio, actividades como bordado de pañuelos, exposición de materiales y un plenario. También se organizará la vigilia del 23 de marzo en la Plaza de la Memoria.

Rodríguez también cuestionó discursos que relativizan el terrorismo de Estado y llamó a sostener el recuerdo de las víctimas. “No hay que olvidarlo nunca y hay que mantener vivo el legado de quienes lucharon por un mundo mejor”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre la influencia de redes sociales en la formación de opinión entre jóvenes: “A muchos les falta informarse y tener pensamiento crítico, no dar nada por sentado”, señaló.

La convocatoria cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones locales, entre ellas la cooperativa de luz, bibliotecas y espacios comunitarios.

Desde la organización indicaron que la actividad no se suspende por mal tiempo y destacaron que está abierta a toda la comunidad. “La memoria se construye colectivamente y en la diversidad de voces está su fuerza”, concluyeron.

Fuente: Diario Sumario

