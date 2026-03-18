Prunotto inauguró una nueva perforación de agua potable en Toledo

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó este martes en la localidad de Toledo la inauguración de una nueva perforación destinada a la provisión de agua potable, una obra que permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento y mejorar el servicio para más de 6.300 vecinos.

Durante el acto, Prunotto destacó la importancia de la obra pública para el desarrollo de las comunidades y defendió el rol del Estado en la ejecución de este tipo de intervenciones. “La obra pública no es un gasto: es una inversión directa en la calidad de vida de nuestra gente. Es lo que permite que nuestros pueblos crezcan, se desarrollen y generen oportunidades para que nuestros jóvenes puedan quedarse”, señaló.

En ese marco, también resaltó la importancia de la experiencia de gestión en los gobiernos locales. “Quienes venimos de gestionar municipios sabemos escuchar y entender las necesidades reales de los vecinos. Eso es lo que permite transformar los problemas en soluciones concretas”, agregó.

Por su parte, el intendente de Toledo, Sergio Marín, remarcó el impacto que tendrá la obra para la comunidad y destacó que se trata de una respuesta a una demanda sostenida de los vecinos. “Esta perforación representa salud y mejor calidad de vida para nuestra comunidad”, afirmó.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, valoró la mirada federal de la gestión provincial y sostuvo que el objetivo es mejorar la calidad de vida en cada rincón de Córdoba.

En tanto, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, subrayó que se trataba de una intervención necesaria para garantizar un servicio esencial. “Era una obra indispensable para asegurar el acceso a un recurso básico como el agua. Estas acciones hacen a la dignidad de las personas y forman parte de una agenda que no puede esperar”, expresó.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de obras forman parte de un plan de infraestructura que busca fortalecer los servicios básicos y acompañar el desarrollo de las localidades del interior.