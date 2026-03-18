Valle Hermoso: reparan y mantienen espacios públicos

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso, a través de la secretaría de Obras Públicas, informó que se continúa atendiendo el servicio público local.

Durante la presente semana, las cuadrillas continúan abocadas a la reparación y mantenimiento de espacios públicos.

Se realizaron trabajos en establecimientos educativos, como así también la reparación de luminaria dañada.

En tanto se realizó mantenimiento en cisternas y cambio de flotante en la Escuela Capitán Juan de Zevallos.

