Aprueban expropiaciones para impulsar loteos en Córdoba

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la expropiación de inmuebles para avanzar con un programa de loteos en distintos puntos de la provincia, en el marco de la 4º sesión ordinaria del 148º período legislativo.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, declara de utilidad pública los terrenos necesarios para la iniciativa y faculta al Ministerio de Cooperativas y Mutuales a identificar los bienes que serán alcanzados por la medida.

La propuesta busca dotar a municipios, comunas y comunidades regionales de herramientas para acompañar el crecimiento urbano con obras de infraestructura y servicios, en función de las necesidades de cada territorio.

Además, se establece que el Gobierno provincial podrá ejecutar obras en terrenos de jurisdicción local, con autorización de las autoridades correspondientes, en un esquema de articulación entre niveles del Estado.

En paralelo, la Unicameral aprobó la prórroga hasta el 31 de marzo de 2027 de la suspensión de ejecuciones sobre inmuebles pertenecientes a clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La medida apunta a brindar tiempo para que estas instituciones regularicen su situación y continúen desarrollando actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Por último, se avanzó en la modificación de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, con la ratificación de decretos que reorganizan áreas de gobierno y buscan mejorar la coordinación interna, la gestión de políticas públicas y la relación con la ciudadanía.