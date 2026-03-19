Capilla del Monte propone un fin de semana largo con cultura, memoria y naturaleza

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte se prepara para vivir un fin de semana extra largo cargado de actividades culturales, recreativas y conmemorativas, organizadas por el municipio y pensadas tanto para vecinos como para turistas.

Bajo el lema “Finde XXL”, la agenda comenzará el viernes 20 con la presentación del libro del autor local Marcelo Albala, a las 19 horas en la Sala Poeta Lugones, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para la producción cultural de la región.

El sábado 21 será uno de los días centrales, con la realización de la “Noche de las Casonas”, una propuesta que invita a recorrer el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad desde las escalinatas de turismo, a partir de las 19 horas. La jornada cerrará con la obra teatral Lucrecia y Sabina, también en la Sala Poeta Lugones, a las 21.

Las actividades continuarán el lunes 23 con una fuerte impronta vinculada a la naturaleza y la participación comunitaria. A las 10 de la mañana se desarrollará el Sendero La Higuerita, con punto de partida en la base del Cerro Uritorco, una de las caminatas más convocantes de la zona. Por la tarde, desde las 15, se realizará una bicicleteada en el marco del Día de la Mujer, y a las 19 habrá un encuentro de “Poesía y memoria” en la Sala Poeta Lugones.

Finalmente, el martes 24 tendrá lugar el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a las 11 horas en la Plaza 24 de Marzo, reafirmando el compromiso de la comunidad con la historia y los derechos humanos.

Desde la organización destacaron que varias de las actividades son gratuitas y con cupos limitados, por lo que se recomienda inscripción previa en las oficinas de turismo o vía WhatsApp.

De esta manera, Capilla del Monte vuelve a posicionarse como un destino que combina paisajes, cultura y memoria, ofreciendo una propuesta integral para disfrutar del fin de semana largo en las sierras cordobesas.

