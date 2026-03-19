Comuna de San Roque: cierran calles para colocar reductores

San Roque. Desde la Comuna San Roque que lidera Jorge Bustamante anunciaron que hay cortes de calzada por mejoras sobre Av. San Martín.

"Estamos instalando nuevos reductores de velocidad, para mejorar la seguridad vial de la zona. Por esto informamos que durante los próximos días se encontrará cortado el sector comprendido entre Juan B. Bustos y Ceferino Namuncurá (solo frentistas podrán circular). Recordá circular con precaución y respetar las señalizaciones", solicitaron las autoridades.

