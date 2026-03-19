Cosquín lanzó becas y reforzó su política educativa

Córdoba. La Municipalidad de Cosquín anunció la apertura de la convocatoria 2026 del Programa Municipal de Becas Estudiantiles “Víctor Pablo Boichenko”, una iniciativa destinada a acompañar a jóvenes que cursan estudios terciarios y universitarios en instituciones públicas.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Educación, se enmarca en una agenda de políticas públicas orientadas a fortalecer las trayectorias formativas, ampliar oportunidades y consolidar el acceso a la educación como herramienta de desarrollo tanto individual como comunitario.

El programa brinda un apoyo económico dirigido a estudiantes de entre 17 y 30 años, residentes de la ciudad, que acrediten pertenecer a grupos familiares con recursos limitados. De esta manera, se busca facilitar la continuidad de sus estudios superiores.

Inscripción y requisitos

La inscripción se llevará a cabo mediante entrevistas personales entre el 25 y el 31 de marzo, en el Punto de Encuentro Educativo Municipal, ubicado en Presidente Perón 618. La atención será en días hábiles, de 10 a 12 y de 16 a 18 horas. Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: ser residente de Cosquín, estar cursando una carrera terciaria o universitaria en una institución pública y contar con un informe socioeconómico emitido por la Dirección de Desarrollo Social.

La selección de los beneficiarios se realizará mediante un sorteo público ante escribano, previsto para el 1 de abril a las 11 horas.

Más iniciativas en marcha

En paralelo a la convocatoria de becas, el municipio continúa desarrollando otras propuestas educativas. Entre ellas, el programa “Aprendiendo”, que ofrece cursos y talleres abiertos a la comunidad y cuyas clases comenzarán el 30 de marzo. Las inscripciones permanecen abiertas en el Punto de Encuentro Educativo.

Asimismo, sigue vigente la convocatoria al programa “Sostener”, que convoca a docentes, profesionales y voluntarios interesados en acompañar a niños y niñas en procesos de aprendizaje vinculados a la lectura, la escritura y el pensamiento matemático.

Campaña solidaria

Otra de las acciones destacadas es la campaña “Somos útiles”, destinada a recolectar materiales escolares —nuevos o en buen estado— para estudiantes que lo necesiten. Las donaciones pueden realizarse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Hospital Municipal Dr. Armando Cima, el Centro de Congresos y Convenciones y la Oficina de Turismo.

Desde el municipio subrayaron que estas iniciativas forman parte de una política educativa integral que combina asistencia económica, formación y acciones solidarias, con el objetivo de garantizar más oportunidades de aprendizaje para toda la comunidad.

