La Cumbre: ofrecerán gratuitamente consultas en clínica médica
La Cumbre. Desde el 23 de marzo al 1° de abril en La Cumbre se podrá acceder de manera totalmente gratuita a consultas en clínica médica, odontología, ginecología y pediatría. Todo en un solo lugar.
¿Cómo obtener un turno? Comunicándose por WhatsApp al 3548 630082 o llamando al 3548 451913 o 452433. También de forma presencial en el Hospital Municipal Dr. Oscar E. Vignaroli, en calle López y Planes 83, de lunes a domingo de 7 a 20 hs.
Los consultorios estarán disponibles los días 23, 25, 26, 27,30 y 31 de marzo y 1 de abril.