La Falda avanza en la organización de las Olimpiadas Matemáticas

La Falda. El martes 17 de marzo autoridades municipales de La Falda recibieron a María del Carmen Spina Gómez, secretaria adjunta a la Dirección de la Olimpiada Matemática Argentina y a Lilian Funes, miembro del equipo de la Secretaría Regional Córdoba, organizadores de las Olimpíadas Matemáticas que se realizan en esa ciudad desde hace 12 años.

"El motivo de la reunión fue invitar a las instituciones educativas locales a participar de las diferentes instancias competitivas, promoviendo el rol de anfitriones de nuestras escuelas y la posibilidad de vivir una experiencia enriquecedora y de gran estímulo para los niños y jóvenes de la comunidad", dijeron desde el municipio.

Participaron también las siguientes instituciones:

IPEM 200

Escuela José María Paz

Escuela Mateo José Molina

Escuela Aeronáutica Argentina

Escuela Normal Superior Arturo Capdevila

"La Falda está en camino de concretar la instancia escolar de manera conjunta y con el acompañamiento del Grupo Edén y la Fundación Culturar", destacaron.

