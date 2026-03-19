Malagueño será sede de una jornada cultural dedicada a los libros prohibidos

Malagueño. La localidad de Malagueño vivirá este viernes 20 de marzo una propuesta cultural singular en el marco del ciclo “Malagueño lee y cuenta”, con una jornada titulada “Libros Prohibidos” que invita a reflexionar sobre la lectura, la circulación de ideas y el valor de la palabra a lo largo del tiempo.

El encuentro se desarrollará de 9 a 12 horas en la Biblioteca Municipal Leopoldo Lugones, con actividades pensadas para distintos públicos y edades.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar a las 10, con la participación de la reconocida escritora Graciela Bialet, quien brindará una charla destinada a estudiantes de nivel secundario y abierta al público en general, aportando su mirada sobre la literatura y los contextos en los que ciertos libros han sido censurados.

En paralelo, también a las 10, el Teatrino Municipal presentará un espectáculo de narración oral orientado al nivel primario, ampliando la propuesta hacia las infancias y promoviendo el vínculo temprano con la lectura.

La iniciativa combina literatura, educación y arte en una programación que busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión colectiva. Desde la organización destacaron que la jornada será abierta a la comunidad, consolidando a Malagueño como un punto activo en la promoción cultural de la región.

