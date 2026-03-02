Bialet Massé: abren las solicitudes para castración de mascotas

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé anunció que se abrieron las inscripciones para la solicitud de castración de mascotas.

Para inscribirse, hay que comunicarse por WhatsApp al siguiente número: 3541-743235.

Requisitos obligatorios

El dueño debe acreditar domicilio en Bialet Massé con fotocopia del DNI.

Una vez abonado el bono contributivo de $25.000, se confirmará el día de la cirugía. El pago puede efectuarse en efectivo o financiado con tarjeta.