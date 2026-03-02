Capilla del Monte: Fabricio Díaz inauguró las sesiones y repasó obras clave

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, dejó inaugurado este domingo el período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante en la Sala Poeta Lugones, con un discurso centrado en obras públicas, servicios esenciales y proyectos educativos.

La apertura contó con la presencia del presidente del cuerpo legislativo, Francisco Gramajo, concejales, integrantes del gabinete municipal, representantes de instituciones intermedias, veteranos de Malvinas, vecinos y medios de comunicación.

Tras la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video institucional, el jefe comunal sostuvo que la ciudad atraviesa una etapa de crecimiento y detalló las principales acciones desarrolladas durante su gestión. Entre ellas, subrayó la puesta en funcionamiento de la sede local de la Universidad Provincial de Córdoba, iniciativa impulsada por el municipio y concretada con el respaldo del gobernador Martín Llaryora.

En materia de infraestructura, remarcó las obras hídricas realizadas para enfrentar la crisis derivada de las sequías, con tres perforaciones ejecutadas en los barrios El Faldeo, Valenti y Atalaya, que fueron incorporadas a la red de agua potable.

También enumeró trabajos de bacheo y reparación de calles en San Martín, Balumba y el Centro, además de intervenciones en espacios públicos como el Paseo El Zapato, la Tapera de Muiño y el Parador El Faro. En relación con el Balneario Municipal, señaló que se realizaron tareas que permitieron el llenado de ambas piletas y la realización de actividades durante la temporada de verano.

En servicios, destacó la obra de gas natural en barrio San Martín y anunció el inicio de trabajos en barrio Argentino durante abril, con proyección de continuidad hacia Balumba. En el área de salud, mencionó la incorporación de dos ambulancias al Hospital Municipal, una de ellas equipada como unidad de terapia intensiva móvil.

En seguridad, remarcó la creación de la Guardia Local y la implementación del botón de emergencia destinado a adultos mayores.

De esta manera, quedó formalmente inaugurado el período legislativo 2026 en Capilla del Monte.