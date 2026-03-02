Comuna de San Roque invita a terminar el secundario

San Roque. La Comuna de San Roque invitó a los vecinos a sumarse al plan de educación para jóvenes y adultos en el CENMA Bialet Massé (a partir de 18 años).

Las inscripciones y clases serán los martes y miércoles de 18:30 a 21:30 hs. En un secundario acelerado con modalidad semipresencial.

Se deberá llevar fotocopia de DNI y certificado de estudios. Título oficial – Educación pública y gratuita.

Ceferino Namuncurá esq. Eva Perón (IPEM N° 388). Contacto: 3541 570854