Con el 80% de avance, la UPC tendrá una sede renovada en Villa Dolores

Tras encabezar la apertura del ciclo lectivo, el gobernador de Martín Llaryora visitó este lunes la ciudad de Villa Dolores, donde supervisó el avance de obra de la Sede Regional “Luis Tessandori” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Avance del 80% y fuerte inversión

Con un avance del 80 por ciento, la Provincia ejecuta trabajos que demandan una inversión superior a los 5.600 millones de pesos.

“Muy pronto verán una universidad de 2.400 metros que se va a convertir en uno de los lugares más grandes e importantes de Villa Dolores y de la región”, afirmó el mandatario al recorrer el predio ubicado en barrio Las Acacias.

A diferencia de otras sedes provinciales, este proyecto contempla la refacción, modificación y ampliación de la ya existente Escuela Superior de Bellas Artes Luis Tessandori.

Más acceso a la educación superior en el interior

Llaryora defendió la habilitación de 15 edificios de la Universidad Provincial en distintos puntos del territorio cordobés para ampliar el acceso a la educación superior.

“Esto es un cambio rotundo en el interior”, subrayó. Y agregó que, en un contexto nacional de desfinanciamiento universitario, Córdoba avanza con nuevas sedes: “Estamos construyendo o inaugurando casi una escuela por mes”.

Las nuevas instalaciones contarán con:

Aulas híbridas

Auditorio

Salas especiales vinculadas al perfil informático

Lactario para estudiantes madres

El gobernador sostuvo que la obra, junto al polo educativo, transformará la fisonomía de la región y fortalecerá el desarrollo productivo del departamento San Javier y su conexión con provincias vecinas como San Luis.

Oferta académica y récord de inscriptos

Actualmente, la sede ofrece los profesorados de Artes Visuales, Danza y Música, además de la Tecnicatura en Diseño Gráfico, carreras vinculadas al mundo artístico y creativo.

La directora Marcela Focaccia destacó el récord de inscriptos:

180 estudiantes en Marketing

130 en Diseño Gráfico

80 en Profesorado Universitario de Danza

50 en Profesorado Universitario de Artes

Según señaló, la cercanía y gratuidad de la universidad pública generan una fuerte expectativa de crecimiento profesional en toda la región.

“Hoy la motivación real y concreta sería: llegó la universidad pública, es gratuita y está muy cerca de casa”, concluyó.