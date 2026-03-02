Con una inversión millonaria, quedó inaugurada la escuela ProA de San Pedro

El gobernador de Martín Llaryora dejó inaugurado el nuevo edificio de la escuela ProA de San Pedro, en el departamento San Alberto, con una inversión provincial de 6.349 millones de pesos.

Desde allí, encabezó además el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2026 en toda la provincia de Córdoba.

Educación tecnológica en el norte provincial

La escuela ProA de San Pedro está orientada al desarrollo de software y propone un modelo educativo innovador con jornada extendida y espacios específicos para programación, almacenamiento de datos, diseño de interfaces y prácticas profesionalizantes en empresas.

Durante el acto, Llaryora destacó la importancia de fortalecer la educación en el interior:

“Esta obra no es solo una alegría del presente; es la garantía de que la región tiene mucho más futuro que hoy. Queremos que de estas aulas salgan los próximos innovadores de la Argentina”.

Y agregó que el talento puede desarrollarse “en cada rincón de la provincia, sin necesidad de trasladarse a la capital”.

La institución funcionó durante más de una década en espacios cedidos por el municipio y la Diócesis de Cruz del Eje, por lo que el nuevo edificio representa un hito para la comunidad educativa.

La intendenta Silvina Cabezas subrayó que se trata de la primera escuela secundaria pública de la localidad y afirmó que el nuevo edificio ProA “es el más grande de la provincia”.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que el plan estratégico educativo provincial apunta a fortalecer la vinculación entre educación y trabajo mediante el sistema dual, con certificaciones profesionales y experiencia en empresas.

El director Matías Olmedo celebró la calidad de las instalaciones y calificó al edificio como “espectacular”.

Un edificio de primer nivel

La nueva infraestructura concentra todas las actividades en un entorno diseñado para el aprendizaje y la innovación. Cuenta con:

Seis aulas

Talleres de informática, arte y ciencias

Espacios recreativos

Áreas deportivas y pedagógicas

Equipamiento tecnológico y conectividad integral

La institución tiene cerca de 240 estudiantes y una jornada escolar de ocho horas, que incluye materias específicas, clubes de Artes, Ciencias y Deportes, tutorías y pasantías en empresas para sexto año.

Además, los alumnos participan en ferias de ciencias —con instancias nacionales en 2023 y provinciales en 2024—, concursos de emprendedurismo y olimpiadas de matemáticas e informática.

Nuevos anuncios para San Pedro

Durante el acto, Llaryora anunció:

350 millones de pesos para finalizar la obra del Centro de Salud local.

200 millones de pesos para la puesta en valor de la plaza céntrica, con juegos inclusivos.

30 millones de pesos para la recuperación de la Escuela “Stella Maris”, afectada por un incendio reciente.

“Que Córdoba no pare no solo implica crecer en educación sino también en salud”, concluyó el mandatario.