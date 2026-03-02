¿Cuáles son las vacunas que exige el ingreso escolar 2026?

Con el comienzo del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Provincia recordó que es obligatorio contar con el esquema de vacunación completo para el ingreso escolar.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el inicio de clases es una instancia clave para regularizar dosis pendientes y asegurar la protección frente a enfermedades prevenibles. Las vacunas son gratuitas y se aplican en más de 800 vacunatorios distribuidos en todo el territorio provincial.

Para el ingreso escolar de niños y niñas de 4 y 5 años (nacidos en 2021) corresponde el refuerzo de Salk-IPV contra poliomielitis, la segunda dosis de Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas), la Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y tos convulsa) y la segunda dosis de varicela.

La doctora María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología, explicó que se adelantó la segunda dosis de la Triple Viral para aplicarse entre los 15 y 18 meses. Por ello, quienes hayan nacido entre 2021 y 2024 pueden acercarse a cualquier vacunatorio de la provincia para recibirla.

En el caso de los adolescentes de 11 años (nacidos en 2015), deben aplicarse la Triple Bacteriana Acelular (dTpa), la dosis única contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la vacuna Meningocócica Conjugada.

Los centros de vacunación pueden consultarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud provincial.