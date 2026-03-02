Díaz dejará la intendencia de Capilla del Monte para sumarse al Gabinete provincial

Capilla del Monte. El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, anunció ayer que solicitará licencia al frente del Ejecutivo municipal para incorporarse al Gabinete del gobernador Martín Llaryora. El jefe comunal asumirá como secretario de Coordinación en Infraestructura dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia.

“Tuve la convocatoria del gobernador Martín Llaryora, a quien le agradezco la oportunidad y el desafío, que por supuesto he aceptado. Nosotros somos gente de gestión, en Capilla del Monte lo que parecía imposible lo hicimos”, afirmó Díaz en declaraciones a Canal 11 de La Cumbre.

Desde la nueva secretaría, el dirigente tendría a su cargo la ejecución de la obra pública en el interior cordobés. Su incorporación se da en el marco de una estrategia del oficialismo provincial que apunta a fortalecer el anclaje territorial de cara a las elecciones de 2027, sumando a intendentes peronistas a distintas áreas del Gabinete.

Reemplazo en la Intendencia

El anuncio fue realizado durante el mensaje de apertura del período legislativo 2026, que comenzará formalmente este lunes con el debate sobre la designación del concejal que reemplazará a Díaz en la Intendencia.

En ese sentido, el mandatario ya postuló a su secretario de Gobierno y Coordinación Institucional, Santiago Arenas —actual concejal en uso de licencia— como su sucesor.

“Lo más probable es que la continuidad la tenga Santiago Arenas, que es mi secretario de Gobierno y conoce en profundidad cómo funciona la administración de la Municipalidad”, sostuvo Díaz.

Además, aseguró que el resto del equipo de gestión continuará sin cambios. “El resto del equipo sigue intacto. Va a continuar igual y conmigo con doble trabajo con mi función nueva y, por supuesto, estar acá acompañando las decisiones profundas que tenga que tomar la gestión”, agregó.