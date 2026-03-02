La Cumbre: Alicio abrirá las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

La Cumbre. El Honorable Concejo Deliberante de La Cumbre convocó a la comunidad al Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, que se realizará el próximo jueves 5 de marzo a las 18.30 horas en la Sala Caraffa, ubicada en Tassano 55.

La invitación, difundida de manera oficial, destaca el inicio de un nuevo período legislativo en la localidad serrana que abrirá el intendente Pablo Alicio. Allí se trazarán los lineamientos de gestión y se expondrán los principales ejes de trabajo para el año en curso.

Como es habitual en este tipo de ceremonias institucionales, se espera la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la comunidad, en un acto que marca formalmente el comienzo de la actividad parlamentaria del cuerpo deliberativo.

La apertura de sesiones constituye uno de los momentos políticos más relevantes del calendario local, ya que permite conocer los proyectos, prioridades y desafíos que formarán parte de la agenda legislativa 2026 en La Cumbre.

Desde el Concejo Deliberante extendieron la invitación a toda la ciudadanía para acompañar esta jornada institucional que dará inicio a un nuevo año de labor democrática en la localidad.