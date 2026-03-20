Abren convocatoria para la Feria del Libro Valle Hermoso 2026

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso invitó a sumarse a la 3° Feria del Libro “Valle Lee, Siente y Sueña”, que abrirá sus puertas los días 7, 8 y 9 de mayo de 2026.

La convocatoria abierta es para autores, poetas y talleristas que deseen sumarse a esta edición.

¿Como participar?

1-Envía tu propuesta en forma presencial al Centro Cultural “Eva Perón”

Dirección Padre Walter Consalvi 234 de 8:00 hs a 13:00 hs

2-Correo electrónico [email protected]

3- Enlace https://forms.gle/9bQURah5yQLnjXUw8

Requisitos

-Datos personales, título, género, breve reseña.

-Obras editadas o manuscritos inéditos de autores residentes en Punilla, Córdoba o resto del país.

La fecha límite es el 13 de abril 2026.

