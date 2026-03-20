Abren inscripciones para visitar la Legislatura en 2026

La Legislatura de Córdoba abrió las inscripciones para las visitas educativas 2026, una propuesta destinada a estudiantes de nivel primario (desde cuarto grado), secundario, terciario y universitario.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo a través de recorridos guiados por el edificio y actividades participativas que explican el rol de las instituciones en la vida democrática.

Durante las visitas, los estudiantes podrán conocer cómo se conforma la Cámara, cómo se desarrollan las sesiones, cuál es el trabajo de las comisiones y cómo es el proceso de elaboración y sanción de las leyes.

Las actividades se realizan los días lunes, martes, jueves y viernes en cuatro turnos: 9:00, 11:00, 14:00 y 16:00.

Las instituciones interesadas deben completar un formulario de inscripción y pueden realizar consultas a través del correo oficial del área organizadora.

El programa muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2024 participaron 5.778 estudiantes en 170 visitas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 7.950 alumnos distribuidos en 219 recorridos.