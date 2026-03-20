Capilla del Monte: dictaron una capacitación en atención al cliente

Capilla del Monte. Desde el Municipio de Capilla del Monte y de manera conjunta con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Cámara de Turismo local, se llevó a cabo una jornada de capacitación en atención al cliente en la Sala Poeta Lugones, destinada a fortalecer la calidad del servicio en el sector turístico. La propuesta brindó herramientas prácticas orientadas a mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar herramientas tanto al sector público como privado, promoviendo el trabajo conjunto para seguir elevando el nivel del destino Capilla del Monte.

"A través de estas acciones, seguimos trabajando de manera articulada para profesionalizar la actividad y acompañar el crecimiento del turismo local", señalaron desde la Secretaría de Turismo.

