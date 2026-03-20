Conmemorarán en Bialet Massé el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia"

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé y el Centro Cultural Sonia Torres invitaron al acto conmemorativo por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia", a realizarse el día 24 de marzo a las 11.00 hs. en la Plazoleta Dr. Juan Bialet Massé.

En caso de lluvia el acto se realizará en la Carpa de Artesanos ubicada en el Predio de la Oficina de Turismo.

"Esperamos contar con su presencia en esta importante conmemoración que busca año a año construir la memoria colectiva y preservar la historia de nuestro territorio", destaca la invitación.

