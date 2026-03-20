Córdoba: la Defensoría de la Niñez presentó su balance de 10 años

La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba presentó su memoria institucional, un informe que resume una década de trabajo en la promoción y protección de derechos en la provincia.

El documento fue dado a conocer en el marco de los 10 años de gestión de la defensora Amelia López, con un repaso por las principales políticas públicas, programas y líneas de acción desarrolladas durante ese período.

Durante el encuentro, integrantes del organismo realizaron un reconocimiento a la trayectoria de la funcionaria, mientras que representantes de UNICEF también destacaron el trabajo conjunto y el compromiso sostenido en favor de las infancias y adolescencias.

Desde la Defensoría señalaron que el recorrido refleja el fortalecimiento de herramientas de intervención, la construcción de una agenda centrada en derechos y la consolidación de espacios de escucha activa.

El informe pone el foco en el acompañamiento a niños y adolescentes, así como en la generación de oportunidades y el desarrollo de políticas orientadas a su protección integral en toda la provincia.