Córdoba tendrá una arena para shows de 12 mil personas

Córdoba sumará un nuevo escenario de gran escala con la construcción de una arena cubierta para espectáculos y eventos deportivos con capacidad para más de 12 mil personas.

El proyecto, denominado Arena Córdoba, estará ubicado en el Distrito Las Artes y busca consolidar a la ciudad como una plaza clave dentro del circuito nacional e internacional de shows en vivo.

La iniciativa es impulsada por una alianza entre Corporación América Inmobiliaria, Dale Play Records, En Vivo Producciones y el artista Carlos “La Mona” Jiménez, combinando inversión privada con experiencia en la industria del entretenimiento.

Según se informó, el espacio contará con infraestructura de nivel internacional, tecnología avanzada y condiciones técnicas para recibir producciones de gran escala, tanto musicales como deportivas.

El desarrollo apunta a elevar la oferta de espectáculos en Córdoba y generar un impacto directo en la actividad cultural, turística y económica, atrayendo eventos de mayor envergadura.

Con esta obra, la ciudad busca dar un salto en su posicionamiento dentro del mapa del entretenimiento en Argentina y la región, ampliando su capacidad para recibir grandes producciones y consolidando su perfil como destino de eventos.