El cambio profundo que nadie ve al ser jurado en Córdoba

La experiencia de ser jurado popular en Córdoba produce un cambio profundo en la forma en que los ciudadanos perciben la Justicia. Así lo revela un estudio basado en más de 2.400 personas que participaron en juicios penales entre 2006 y 2024.

Antes de integrar un tribunal, el 56% de los jurados tenía una imagen positiva del sistema judicial, mientras que un 40% mantenía una mirada regular o negativa. Sin embargo, esa percepción cambia de manera contundente después de vivir el proceso desde adentro: el 95% aseguró tener una opinión favorable tras cumplir su rol.

El dato marca un quiebre claro entre el “antes” y el “después”. La experiencia directa, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones permiten comprender mejor cómo funciona la Justicia penal.

El estudio señala que factores como el trato cercano de jueces y funcionarios, la claridad en las explicaciones y la posibilidad de involucrarse activamente en el juicio son claves para generar este cambio de percepción.

Además, el trabajo pone el foco en la incorporación de la perspectiva de género dentro de los juicios. A través de capacitaciones específicas, los jurados reciben herramientas para analizar los casos con mayor profundidad. En ese sentido, el 93,8% afirmó haber aplicado estos conceptos al momento de deliberar.

Durante 2024, uno de cada tres juicios con jurados en Córdoba abordó temáticas vinculadas a cuestiones de género, lo que refleja la creciente presencia de estos enfoques en el ámbito judicial.

El perfil de quienes integran los jurados es diverso, aunque predomina el grupo de entre 31 y 50 años. La mayoría trabaja en relación de dependencia o de forma autónoma, y el 87% indicó que no tuvo inconvenientes laborales por cumplir esta función, que es obligatoria.

La valoración general de la experiencia también resulta contundente: más del 98% de los jurados calificó de manera positiva el funcionamiento del tribunal y el trato recibido durante el proceso.

El informe también destaca que gran parte de la información previa sobre la Justicia proviene de los medios de comunicación, lo que refuerza la idea de que la experiencia directa permite contrastar esa percepción con el funcionamiento real del sistema.

En Córdoba, la participación ciudadana en los juicios no solo cumple un rol institucional, sino que también transforma la mirada de quienes la atraviesan, generando un impacto directo en la confianza hacia la Justicia.