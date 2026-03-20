La Cumbre: invitan a sumarse a los talleres municipales

La Cumbre. El municipio de La Cumbre presentó sus talleres culturales, que se extenderán hasta fines del presente año.

"Ya podes inscribirte para participar de los talleres e instancias de formación que se llevan a cabo en el CIC y en la Casa de la Cultura. Idiomas, folklore, corte y confección, percusión o yoga forman parte de una oferta diversa para grandes y chicos", destaca la invitación.

Para mayor información e inscripciones los interesados podrán dirigirse de lunes a viernes al CIC de La Cumbre (Av San Martín 153) o al teléfono 3548 452005. También podrán hacerlo en la Casa de la Cultura (Justo Páez Molina 150) o al 3548 430253.

