La Falda continúa apostando a la educación e innovación

La Falda. El intendente de La Falda, Javier Dieminger, y autoridades municipales se reunieron con autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la ONG Apu Kuntur, en el Centro de Innovación Tecnológica (CIT) de La Falda, donde recorrieron las instalaciones, conocieron en detalle las actividades, proyectos e infraestructura.

Durante el encuentro, se generó un espacio de diálogo que permitió compartir diagnósticos y proyectar nuevas oportunidades de vinculación, con foco en el impulso de propuestas educativas y de innovación en la región.

"Desde el Municipio, a través del CIT, seguimos apostando al conocimiento y desarrollo científico tecnológico que generen más y mejores y oportunidades en nuestra región", dijo el mandatario local.

