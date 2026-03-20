Passerini lanza plan para generar 10 mil árboles por mes

Producción ambiental en Córdoba
Passerini lanza plan para generar 10 mil árboles por mesLa capital se suma a Gen Nativo con producción intensiva de flora autóctona en el Parque de la Biodiversidad
El intendente Daniel Passerini puso en marcha en Córdoba capital el programa Gen Nativo, una iniciativa que apunta a producir más de 10 mil árboles y flores autóctonas por mes mediante tecnología aplicada en el Parque de la Biodiversidad.
La ciudad se incorpora así a la red provincial que ya funciona en distintas localidades del interior, con el objetivo de escalar la producción de especies destinadas a la forestación urbana y la recuperación ambiental.
Las plantas se generan a partir de semillas nativas mediante procesos de alta eficiencia en cámaras de producción e invernaderos, lo que permite acelerar los tiempos de crecimiento y garantizar mayor volumen de ejemplares.
Durante la presentación, Passerini destacó el rol del Estado en la generación de políticas ambientales concretas. “Cuidar la casa común, promover la flora nativa y recuperar sectores degradados es parte del camino que elegimos”, señaló.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, subrayó que este tipo de producción local facilita el cumplimiento de la Ley Agroforestal y reduce costos logísticos para productores y municipios.
Por su parte, desde el Ente BioCórdoba remarcaron que, a plena capacidad, el programa permitirá alcanzar una producción sostenida de miles de ejemplares mensuales, ampliando el impacto ambiental en la ciudad y la provincia.
El proyecto se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, incorporando técnicas avanzadas para acelerar la germinación de especies nativas.