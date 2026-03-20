Passerini lanza plan para generar 10 mil árboles por mes

El intendente Daniel Passerini puso en marcha en Córdoba capital el programa Gen Nativo, una iniciativa que apunta a producir más de 10 mil árboles y flores autóctonas por mes mediante tecnología aplicada en el Parque de la Biodiversidad.

La ciudad se incorpora así a la red provincial que ya funciona en distintas localidades del interior, con el objetivo de escalar la producción de especies destinadas a la forestación urbana y la recuperación ambiental.

Las plantas se generan a partir de semillas nativas mediante procesos de alta eficiencia en cámaras de producción e invernaderos, lo que permite acelerar los tiempos de crecimiento y garantizar mayor volumen de ejemplares.

Durante la presentación, Passerini destacó el rol del Estado en la generación de políticas ambientales concretas. “Cuidar la casa común, promover la flora nativa y recuperar sectores degradados es parte del camino que elegimos”, señaló.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, subrayó que este tipo de producción local facilita el cumplimiento de la Ley Agroforestal y reduce costos logísticos para productores y municipios.

Por su parte, desde el Ente BioCórdoba remarcaron que, a plena capacidad, el programa permitirá alcanzar una producción sostenida de miles de ejemplares mensuales, ampliando el impacto ambiental en la ciudad y la provincia.

El proyecto se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, incorporando técnicas avanzadas para acelerar la germinación de especies nativas.