Cerró una fábrica de Alta Gracia y hay polémica por las indemnizaciones

Alta Gracia. El sector industrial de la provincia de Córdoba recibió un duro golpe esta semana con el cierre definitivo de una emblemática fábrica ubicada en la ciudad de Alta Gracia.

Se trata de la empresa “La Texto Fabril”, dedicada a la confección de elásticos para ropa interior y vendas quirúrgicas, decidió cesar sus actividades justo antes de cumplir 80 años de existencia.

La principal fuente de conflicto radica en la liquidación final de los haberes. Según denunciaron los trabajadores, la firma pretende abonar únicamente el 50% de la indemnización correspondiente por ley. Esta postura generó una ola de indignación, especialmente al conocerse los montos concretos que se están manejando en las negociaciones.

Para trabajadores que cuentan con una antigüedad de 8 años, la empresa llegó a ofrecer sumas que oscilan entre los $150.000 y los $300.000. “Hemos ido al Ministerio de Trabajo donde se intimó a la empresa a que nos paguen el 100%, pero ellos se amparan en otro artículo legal para no hacerlo”, explicó Gustavo, uno de los ahora exempleados de la planta. Ante la falta de respuestas satisfactorias, los damnificados ya se encuentran tramitando el Fondo de Desempleo para paliar la situación económica inmediata.

Desde la dirección de la empresa sostienen que el motivo del cierre es la crisis generalizada que atraviesa la industria textil en Argentina, acentuada por la apertura de las importaciones. Según testimonios de los operarios, la producción de vendas quirúrgicas se vio desplazada porque los clientes comenzaron a adquirir mercadería del exterior a menor costo. “Hace unos meses que se rumoreaba que la fábrica iba a cerrar por el tema de la producción, porque decían que no había ventas”, relató otro trabajador afectado.

Sin embargo, el cierre no está exento de polémicas. Existen versiones y denuncias que indican que la fábrica venía arrastrando situaciones irregulares con su personal desde hace varios años, lo que pone en duda que la crisis externa sea el único factor del colapso.

El impacto social en Alta Gracia es profundo, ya que son 30 familias las que pierden su sustento diario de manera imprevista. La fábrica era considerada un baluarte de la producción local y se encaminaba a celebrar sus 80 años este 2026. (Vía Córdoba)

