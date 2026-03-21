El Defensor del Pueblo ayuda a gestionar el subsidio energético

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba informó que continúa brindando atención y acompañamiento a vecinos que necesiten tramitar el nuevo esquema de subsidios energéticos dispuesto por el Gobierno nacional, ya sea para solicitarlo por primera vez o mantenerlo.

Desde el organismo indicaron que uno de los requisitos principales es que el hogar tenga ingresos menores a tres canastas básicas totales, lo que según datos del INDEC equivale actualmente a $4.193.016.

Además, para la evaluación se consideran otros factores como el nivel de consumo energético, la posesión y antigüedad de bienes, la zona geográfica y la época del año.

El esquema también contempla situaciones particulares, como la presentación del Certificado de Vivienda del ReNaBaP, la existencia de integrantes con pensión vitalicia por la Guerra de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad.

Quienes necesiten realizar el trámite o tengan consultas pueden acercarse a la sede ubicada en Deán Funes 352 o comunicarse al 0800-777-0337.