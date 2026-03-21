Finalizó un curso para investigar trata, migración ilegal y violencia

Efectivos policiales de distintas provincias finalizaron en Córdoba el 2° Curso de Protección de Personas, una capacitación orientada a fortalecer la investigación de delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes y distintas formas de violencia.

La formación reunió a integrantes de diversas áreas de la Policía de Córdoba junto a personal de fuerzas de Formosa, Tucumán, Corrientes y Neuquén, en un espacio de intercambio profesional y articulación entre jurisdicciones.

El acto de cierre contó con la presencia del jefe de Policía Marcelo Marín, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el subjefe Alberto Bietti y la directora general de Criminología y Seguridad Vial, Laura Pedernera, entre otras autoridades.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de instancias para mejorar la preparación de los equipos y optimizar el abordaje de delitos complejos.