La FPA capacitó a más de 250 efectivos con expertos internacionales

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó en Córdoba un seminario internacional enfocado en la lucha contra el narcotráfico, con la participación de especialistas de distintos países y organismos vinculados a la seguridad y la justicia.

La actividad se desarrolló en la Base Operativa ubicada en el Parque Sarmiento, donde se llevó a cabo el encuentro titulado “Seminario Internacional de Contrarrestación de la Narcocriminalidad”, orientado a unificar criterios y fortalecer herramientas de investigación.

Durante las jornadas, participaron autoridades provinciales, nacionales e internacionales, junto a representantes de organismos como Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos.

Entre los temas abordados se destacaron las nuevas sustancias psicoactivas, el impacto del policonsumo, los desafíos en el control de drogas sintéticas y las estrategias para detectar el desvío de precursores químicos.

También se trabajó sobre metodologías de detección temprana y el rol de los laboratorios forenses en investigaciones complejas.

El seminario incluyó capacitaciones intensivas para más de 250 efectivos de la FPA y del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Desde la organización señalaron que el objetivo fue reforzar la cooperación internacional y mejorar la respuesta frente a las nuevas modalidades del narcotráfico en la región.