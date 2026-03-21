La Provincia nombró “Sonia Torres” a una sala clave del Gobierno

El Gobierno de Córdoba dispuso nombrar “Sonia Torres” a la Sala de Situación del Centro Cívico del Bicentenario, en homenaje a la histórica referente de derechos humanos que dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de su nieto, apropiado durante la dictadura.

La designación fue formalizada este viernes en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien recibió a Giselle Parodi, hija de Sonia Torres, junto a representantes de organismos de derechos humanos.

Durante la ceremonia se descubrió la nueva denominación del espacio, uno de los ámbitos centrales de reuniones del Gobierno provincial. La medida se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Desde la Provincia señalaron que el reconocimiento busca destacar la trayectoria y la persistencia de Sonia Torres, quien fue titular de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba y falleció el 21 de octubre de 2023 sin haber logrado encontrar a su nieto.

El decreto que oficializa la decisión subraya su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su rol como símbolo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Durante el acto, Giselle Parodi valoró el homenaje y remarcó la necesidad de continuar la búsqueda de identidad de los nietos que aún no han sido restituidos.

También participaron referentes de distintas organizaciones, quienes destacaron el impacto de la figura de Torres y la importancia de sostener estas políticas como parte de una construcción colectiva.

La actividad se inscribe en la Semana de la Memoria 2026, que recuerda los 50 años del golpe y los 20 años de la creación de la Comisión Provincial de la Memoria.