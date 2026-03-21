Santa María de Punilla celebró sus fiestas patronales en honor a San José

La comunidad de Santa María de Punilla celebró sus fiestas patronales en honor a su santo patrono, San José. Las actividades centrales se desarrollaron en la Capilla San José, declarada Patrimonio Histórico Nacional, donde vecinos y visitantes se reencontraron para reivindicar la identidad local.

La celebración comenzó con la tradicional misa a las 11:00 horas, seguida de una procesión que recorrió las calles de la localidad.

El evento contó con un desfile gaucho que reunió a agrupaciones tradicionalistas de toda la región, rindiendo homenaje a las raíces criollas de la localidad. Al finalizar los actos oficiales, los asistentes compartieron el tradicional asado con cuero y disfrutaron de una grilla de música en vivo que acompañó la tarde festiva.

Este festejo patronal invitó a la comunidad a retomar lo propio y a fortalecer los vínculos sociales en un entorno de respeto por nuestra historia. La gran participación de las familias de los distintos barrios destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que definen el perfil cultural de la ciudad.