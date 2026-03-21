Valle Hermoso participa de la Expo Village de L’Étape Argentina

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Córdoba
sábado, 21 de marzo de 2026 · 01:23

Córdoba. El equipo de Turismo de Valle Hermoso participa de la Expo Village que se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones Córdoba, mostrando la propuesta turística y gastronómica de la ciudad.
La Expo Village es un espacio abierto y gratuito para disfrutar del mundo del ciclismo, con stands, actividades y propuestas para toda la familia.
El evento se desarrolla  hasta el domingo 22 de marzo en el predio del Complejo Ferial Córdoba, los viernes y sábados de 10 a 20 hs y los domingos de 6 a 18 hs.
 

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