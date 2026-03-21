Valle Hermoso participa de la Expo Village de L’Étape Argentina

Córdoba. El equipo de Turismo de Valle Hermoso participa de la Expo Village que se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones Córdoba, mostrando la propuesta turística y gastronómica de la ciudad.

La Expo Village es un espacio abierto y gratuito para disfrutar del mundo del ciclismo, con stands, actividades y propuestas para toda la familia.

El evento se desarrolla hasta el domingo 22 de marzo en el predio del Complejo Ferial Córdoba, los viernes y sábados de 10 a 20 hs y los domingos de 6 a 18 hs.

