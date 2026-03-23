Córdoba: cirugías a recién nacidos con una técnica innovadora

Por primera vez en un hospital público de Córdoba, se realizaron cirugías digestivas en recién nacidos mediante técnica laparoscópica, un avance que mejora significativamente la recuperación de los pacientes.

Las intervenciones se concretaron en la Nueva Maternidad Provincial, con la participación de cirujanos del Hospital de Niños, en el marco de un trabajo articulado dentro de la red de atención neonatal.

Uno de los procedimientos fue una piloromiotomía, realizada a un bebé de 25 días con una obstrucción gástrica que impedía el paso de la leche. Tras la intervención, el recién nacido evolucionó favorablemente y retomó la lactancia a las pocas horas.

El segundo caso correspondió a un prematuro de dos meses, en el que se utilizó la laparoscopía para explorar el abdomen ante la sospecha de una oclusión intestinal.

Este tipo de cirugías mínimamente invasivas se realizan mediante pequeñas incisiones de entre 3 y 5 milímetros, lo que reduce el dolor, deja cicatrices más pequeñas y permite una recuperación más rápida en comparación con la cirugía convencional.

El avance fue posible gracias a la incorporación de equipamiento de videolaparoscopía y al trabajo conjunto entre equipos especializados, lo que permite ampliar las posibilidades de tratamiento en recién nacidos dentro del sistema público de salud.