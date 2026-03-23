Córdoba recordó a municipales desaparecidos en dictadura

A 50 años del golpe de Estado de 1976, el intendente Daniel Passerini encabezó un acto en el Palacio 6 de Julio para homenajear a trabajadoras y trabajadores municipales desaparecidos durante la última dictadura.

La actividad se realizó junto a sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la cochera municipal, hoy convertido en un espacio de memoria en permanente construcción.

Durante la jornada se recordó a las 29 personas cuyos nombres integran este sitio, con el objetivo de mantener viva la memoria de lo ocurrido en ese lugar.

Desde el municipio señalaron que se continuará impulsando una agenda activa vinculada a la Memoria, la Verdad y la Justicia.