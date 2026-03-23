¿Querés aprender chino o alemán gratis en Córdoba?

La Agencia Córdoba Joven lanzó una nueva edición de los cursos gratuitos de chino mandarín y alemán, destinados a jóvenes de entre 16 y 35 años con domicilio en la provincia. Las capacitaciones se dictarán de manera virtual y asincrónica, lo que permite cursarlas desde cualquier punto y adaptarlas a los tiempos de cada participante.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el miércoles 25 de marzo hasta el 6 de abril. En una primera etapa se abrirá la convocatoria para inglés y luego se habilitarán de forma escalonada los demás idiomas, incluyendo chino y alemán, correspondientes al Nivel 1 de la primera cohorte del año.

La propuesta forma parte del programa Centro de Idiomas Córdoba (CIC) y se desarrolla a través de convenios con la Universidad Nacional de Córdoba, mediante el Instituto Confucio, y la Fundación Tinkunaco. En el caso del chino mandarín, se ofrecen niveles I y II organizados en ocho módulos cada uno, mientras que los cursos de alemán también cuentan con dos niveles y una estructura de entre 10 y 12 módulos.

Desde la Agencia Córdoba Joven destacaron que más de 1.150 jóvenes participaron en la edición anterior, y remarcaron el crecimiento del interés por idiomas vinculados a oportunidades académicas y laborales en el contexto global.

Los cursos se desarrollarán entre marzo y diciembre, con tramos de tres meses que se repiten a lo largo del año. Incluyen evaluaciones parciales y finales, y quienes cumplan con los requisitos obtendrán certificación oficial.