«Córdoba con memoria abraza la democracia», a 50 años de la dictadura

El gobernador Martín Llaryora hizo un emotivo posteo para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado de 1976 y destacó las acciones que vienen desarrollándose en la Provincia de Córdoba por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

«La memoria no es solo un ejercicio del pasado, es una construcción colectiva que nos interpela en el presente y nos proyecta hacia el futuro. A 50 años del golpe, Córdoba con memoria abraza la democracia. 20 años de políticas públicas de memoria, por la verdad y la justicia. Renovamos el compromiso de escuchar, de visibilizar y de sostener las voces que durante tanto tiempo lucharon por ser oída»; reza el mensaje que el mandatario compartió en sus redes sociales.

Además, se remarcó la importancia de mantener vivos los relatos de quienes atravesaron ese período oscuro de la historia argentina. «Como sociedad, necesitamos seguir escuchando las historias de quienes atravesaron el horror, pero también de quienes, desde el Estado, trabajan cada día para que nunca más se repita»; especificó el gobernador.

«En este 2026, se cumplen también 20 años de la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, espacios fundamentales para preservar la historia, promover la reflexión y fortalecer la democracia. Allí, la memoria se resguarda, pero también se activa en cada documento, en cada relato, en cada nueva generación que se acerca a conocer y comprender»; dijo.

«Este 24 de marzo, seguimos acompañando a los cordobeses con políticas públicas que promuevan los derechos humanos, sosteniendo y fortaleciendo los espacios de memoria como pilares indispensables para una convivencia democrática, justa y respetuosa. A 50 años, decimos más que nunca, Nunca Más»; concluyó.