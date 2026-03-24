Designaron Intendente Luis Ríos a una avenida de La Cumbre

La Cumbre. El Concejo Deliberante de La Cumbre aprobó en sesión ordinaria la ordenanza a través de la cual se designa con el nombre de Avenida Intendente Ing. Luis Alberto Ríos a la arteria ubicada en la zona oeste de la localidad, en el denominado Antiguo Puesto de Zapata, donde actualmente se erige el Loteo Municipal.

Esta iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, pone en valor y resalta la figura del Ing Luis Alberto Ríos, primer intendente desde el regreso de la democracia a La Cumbre.

