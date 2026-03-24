La Falda repara calles de tierra tras las intensas lluvias

La Falda. A raíz de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, algunas arterias de La Falda —principalmente calles de tierra— presentan dificultades en su estado, aunque no se han registrado situaciones de gravedad.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se encuentra desplegado en distintos sectores, trabajando para restablecer las condiciones habituales a la brevedad.

Desde el municipio se recomendó a los vecinos transitar con suma precaución y considerar posibles demoras o inconvenientes en la circulación.

"Agradecemos el acompañamiento y la predisposición de toda la comunidad. Ante cualquier reclamo comunicarse al 3548 616218", destacaron.

