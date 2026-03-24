San Roque avanza en el mantenimiento de espacios públicos

San Roque. La comuna de San Roque informó que se trabaja en diversos puntos del ejido con el objeto de mantener los espacios públicos y las calles rotas por las intensas lluvias.

"Trabajamos en el arreglo de calles en Av. Sierra Grande y en el mantenimiento y cortes de pasto en Plaza 25 de Mayo. También trabajamos en el arreglo de calles en Av. Los Cóndores y el mantenimiento y cortes de pasto en Plaza de los Abuelos" dijeron desde el área de Obras Públicas.

