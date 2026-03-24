Una láctea cordobesa dio un paso hacia una producción más limpia

La Provincia de Córdoba otorgó el primer certificado del Registro de Huella de Carbono a una industria láctea, en un paso que busca impulsar modelos productivos más sostenibles.

El reconocimiento fue entregado al Grupo Don Emilio, dedicado a la producción de leche bovina, que implementa prácticas orientadas a reducir su impacto ambiental.

El cálculo de la huella de carbono se realizó sobre dos unidades de la firma: el tambo Mharnes, en Villa María, y la fábrica de lácteos Duy Amis, en Ana Zumarán, donde se midieron las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad.

En ambos establecimientos se aplican medidas sustentables como sistemas de tratamiento de efluentes, recolección de agua de lluvia y uso de paneles solares, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia energías limpias.

El registro permite a las organizaciones conocer su impacto ambiental y desarrollar estrategias para reducir o compensar sus emisiones, además de optimizar costos y procesos productivos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta herramienta busca acompañar al sector privado en la adopción de prácticas responsables y fortalecer la competitividad, en un contexto donde la sostenibilidad gana cada vez más peso en la producción.