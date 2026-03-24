Valle Hermoso: dictarán seminario sobre Asesoramiento Pedagógico

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso informó que se viene un nuevo seminario en el marco de la cohorte 2 de la Maestría en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas que se dicta en Valle Hermoso.

El mismo se dictará el viernes 27 y sábado 28 de marzo, a cargo de la Magíster Verónica Franceschini.

La formación llega gracias al convenio entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario.

Las inscripciones se deberán realizar a través del formulario web https://bit.ly/3wPpb1i

Por consultas al 351-7056412 o al mail [email protected]

