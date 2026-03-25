Córdoba expone fotos inéditas a 50 años del golpe

A 50 años del inicio de la última dictadura, la Municipalidad de Córdoba inauguró en el Palacio 6 de Julio una muestra fotográfica que reconstruye el impacto del régimen en la vida institucional y cotidiana de la ciudad.

La exposición, titulada “Marcas del Palacio: Huellas de la Dictadura en la Municipalidad”, se presenta en 14 paneles ubicados en la planta baja del edificio y estará abierta al público durante un mes.

Entre el material exhibido se incluyen imágenes inéditas recuperadas de la Fototeca Municipal, junto a un video con registros del momento en que se produjo la intervención militar en la Comuna, con archivo cedido por Canal 12.

Las fotografías muestran, entre otros registros, la presencia de Jorge Rafael Videla en el subsuelo del Palacio en 1980, un espacio que funcionó como centro transitorio de detención. También se incluyen imágenes de trabajadores municipales desaparecidos, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La muestra también permite observar escenas de actos públicos de la época, con autoridades de facto y presencia de fuerzas armadas, reflejando el impacto del régimen en la vida social y política.

Según los organizadores, el material recuperado permite reconstruir prácticas, espacios y dinámicas del período, incluyendo referencias al circuito represivo, al Cementerio San Vicente y a transformaciones urbanas vinculadas al Mundial de 1978.

La iniciativa fue organizada por áreas municipales vinculadas a difusión y derechos humanos, con el objetivo de visibilizar estos hechos en el mismo espacio donde ocurrieron, integrando memoria e historia en el presente institucional.