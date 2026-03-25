Córdoba incorpora educación financiera en sus escuelas

La Municipalidad de Córdoba incorporó el módulo de Educación Financiera de la plataforma Matific en sus escuelas municipales, convirtiéndose en el primer sistema educativo estatal de Argentina en implementarlo.

A nivel regional, la ciudad también se posiciona como la segunda en América Latina en aplicar este recurso, detrás del Estado de São Paulo, en Brasil.

La herramienta propone que los estudiantes desarrollen habilidades clave para la vida cotidiana, como el manejo del dinero, la planificación de gastos y la toma de decisiones financieras, a través de experiencias interactivas y contenidos adaptados a cada edad.

Matific es una plataforma educativa utilizada en más de 70 países y que alcanza a más de 13 millones de estudiantes, con actividades gamificadas orientadas al aprendizaje de la matemática. En Argentina, ya es utilizada por cientos de miles de alumnos en distintas jurisdicciones.

La incorporación de este módulo busca fortalecer el razonamiento matemático y el pensamiento crítico, integrando contenidos financieros desde edades tempranas dentro del sistema educativo municipal.

El programa se complementa con capacitaciones para docentes y un seguimiento personalizado del avance de cada estudiante, desde nivel inicial hasta sexto grado. Además, la propuesta también se extiende a jóvenes y adultos a través de los Parques Educativos.

Según experiencias internacionales, como la del Estado de São Paulo, el uso de esta plataforma mostró mejoras en los resultados de aprendizaje en matemáticas.