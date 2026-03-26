Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Bell Ville

Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Bell VilleUna adolescente de 16 años es intensamente buscada en Bell Ville luego de haber sido vista por última vez el pasado miércoles 25 de marzo por la mañana.
Se trata de Micaela Maldonado, quien salió de su casa alrededor de las 10:40 y desde entonces no regresó, lo que generó una fuerte preocupación en su entorno familiar.
Al momento de su desaparición, la joven vestía una campera roja con mangas negras marca Adidas y un pantalón jean largo.
El caso ya se encuentra en manos de las autoridades, que iniciaron tareas para dar con su paradero, mientras la búsqueda también se amplifica a través de redes sociales.
Familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se puede dar aviso a la Policía o comunicarse a los teléfonos 3537596920 o 3537677623.