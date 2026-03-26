Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Bell Ville

Se trata de Micaela Maldonado, quien salió de su casa alrededor de las 10:40 y desde entonces no regresó, lo que generó una fuerte preocupación en su entorno familiar.

Al momento de su desaparición, la joven vestía una campera roja con mangas negras marca Adidas y un pantalón jean largo.

El caso ya se encuentra en manos de las autoridades, que iniciaron tareas para dar con su paradero, mientras la búsqueda también se amplifica a través de redes sociales.

Familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se puede dar aviso a la Policía o comunicarse a los teléfonos 3537596920 o 3537677623.