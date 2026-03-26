Córdoba abre nueva diplomatura en salud mental y consumos

La Municipalidad de Córdoba anunció la tercera edición de la Diplomatura Universitaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos, una capacitación gratuita que comenzará el 10 de abril y que busca fortalecer el abordaje integral de estas problemáticas en la ciudad.

La propuesta se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, a través de las facultades de Ciencias Sociales, Psicología y Ciencias Médicas. Está destinada a agentes territoriales, trabajadores de la salud y personas interesadas en la temática, con un enfoque interdisciplinario.

Durante 2025, la diplomatura tuvo ocho encuentros presenciales con un promedio de 474 asistentes por jornada. En total, 409 personas completaron la formación, lo que consolidó la iniciativa dentro de la agenda local de salud pública.

Para esta nueva edición, el programa contempla nueve encuentros presenciales que se realizarán el último viernes de cada mes, salvo el primero. Entre los docentes confirmados figuran Felipe Pigna, Ana Arias, Alberto Trímboli y Graciela Touzé, además de referentes territoriales y académicos.

El objetivo central es brindar herramientas teóricas y prácticas para abordar la salud mental y los consumos problemáticos desde una perspectiva de derechos, promoviendo el trabajo en red, la continuidad de cuidados y la articulación entre distintos actores.

Las inscripciones serán online.

La diplomatura se enmarca en el trabajo del Área de Capacitación y Acompañamiento Comunitario, que durante 2025 realizó 98 encuentros en 31 barrios, con la participación de 2.836 vecinos.