Córdoba: más de 2.000 alumnos en desafío matemático global

La jornada reunió a alumnos que, acompañados por sus docentes, enfrentaron problemas diseñados para potenciar el razonamiento lógico a través de propuestas lúdicas. La actividad se centró en estimular el pensamiento crítico y el ingenio, con un enfoque inclusivo que busca acercar la matemática de manera más amigable.

El certamen, que se desarrolla en más de 100 países y convoca a millones de participantes cada año, es coordinado en Argentina por la Olimpíada Matemática Argentina. Su formato propone desafíos que combinan creatividad y análisis, alejándose de los esquemas tradicionales de evaluación.

En Córdoba, la participación de escuelas municipales en este tipo de instancias se sostiene en el tiempo como parte de una política educativa que apunta a ampliar oportunidades de aprendizaje. En ediciones anteriores, alumnos del sistema ya habían formado parte de competencias nacionales e internacionales, con buenos niveles de desempeño.